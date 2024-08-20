Российские учёные придумали замену болезненной колоноскопии
Учёные Первого МГМУ создали метод оценки состояния кишечника без колоноскопии
Учёные Первого МГМУ испытывают в экспериментальном режиме метод РиГинаМ (метод рибосомальной гибридизации на месте). С его помощью специалисты могут оценить состав микрофлоры кала и выявить у пациента воспалительные заболевания кишечника, а именно язвенный колит и болезнь Крона. В дальнейшем этот способ сможет заменить процедуру колоноскопии. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на сообщение из Сеченовского университета.
Новый метод даёт возможность определить состав микробиоты, отследив положение бактерий и их работу, не вытаскивая их из естественной среды. Кроме того, он позволяет оценить уровень воспаления, сделать вывод об эффективности применяемых лекарств, а также скорректировать процесс лечения при необходимости.
"Происходит это следующим образом. Из кала изымается цилиндр. Цилиндр кала фиксируется в парафине. Приготовляются срезы и гибридизируются с набором наиболее важных для работы и здоровья кишечника микробных групп. На срезах цилиндров из кала видна поверхностная слизь и распределение бактерий", — объяснил профессор кафедры общей гигиены Александр Свидзинский.
Врач уверен, что это позволит дать оценку состоянию защитного слизистого барьера, а также уровня ферментации в кишечном биореакторе.
Ранее учёные из МФТИ разработали препарат, который будет поражать злокачественные клетки при минимальном воздействии на здоровье. Это средство поможет пациентам при лечении рака лёгких. Испытания планируется провести до конца текущего года.
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