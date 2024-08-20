Российские учёные придумали замену болезненной колоноскопии

Учёные Первого МГМУ испытывают в экспериментальном режиме метод РиГинаМ (метод рибосомальной гибридизации на месте). С его помощью специалисты могут оценить состав микрофлоры кала и выявить у пациента воспалительные заболевания кишечника, а именно язвенный колит и болезнь Крона. В дальнейшем этот способ сможет заменить процедуру колоноскопии. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на сообщение из Сеченовского университета.

Новый метод даёт возможность определить состав микробиоты, отследив положение бактерий и их работу, не вытаскивая их из естественной среды. Кроме того, он позволяет оценить уровень воспаления, сделать вывод об эффективности применяемых лекарств, а также скорректировать процесс лечения при необходимости.

"Происходит это следующим образом. Из кала изымается цилиндр. Цилиндр кала фиксируется в парафине. Приготовляются срезы и гибридизируются с набором наиболее важных для работы и здоровья кишечника микробных групп. На срезах цилиндров из кала видна поверхностная слизь и распределение бактерий", — объяснил профессор кафедры общей гигиены Александр Свидзинский.

Врач уверен, что это позволит дать оценку состоянию защитного слизистого барьера, а также уровня ферментации в кишечном биореакторе.