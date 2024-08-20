Российские учёные разработали препарат для лечения рака легких

Российским учёным удалось импортозаместить препарат, предназначенный для лечения рака лёгких. О создании отечественного медицинского средства по борьбе с онкологическими заболеваниями сообщает "Газета.ru" со ссылкой на МФТИ

По данным издания, разработкой российского препарата занимались сотрудники Института биофизики будущего МФТИ. До конца текущего года учёные проведут испытания нового средства in vitro, после чего должны стартовать доклинические и клинические исследования.

Учёные пояснили, что отечественное средство для лечения рака лёгких нацелено на поражение злокачественных клеток при минимальном воздействии на здоровые.

"Работа над проектом по созданию инновационного препарата для лечения рака лёгких началась с исследования, вокруг каких онкомишеней сейчас "ажиотаж" в мировой фарминдустрии. Это оказались ингибиторы KRAS", — рассказал заведующий лабораторией доклинических исследований ИББ МФТИ Антон Алашеев.

На их основе уже зарегистрировано два действующих вещества: соторасиб и даграсиб. Параллельно идет разработка и других аналогов, уточнил учёный.