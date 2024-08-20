"Модельное агентство" в центре Москвы разводит молодёжь, оформляя на них кредиты

Модельное агентство вербует юных парней и девушек в подвале без связи в центре Москвы. Под психологическим давлением их вынуждают подписать сомнительные договоры и оформить кредиты до 240 тысяч рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Слова одной из потерпевших. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказали потерпевшие, они наткнулись в соцсетях на объявление о кастинге, связались с менеджерами и договорились о встрече. Модельное агентство EDEN TALENT AGENCY, имеющее филиалы в других городах, расположилось в одном из подвалов по адресу Пестовский переулок, 12. Сначала проходит тестовая фотосессия, на которой моделей нахваливают и пророчат им огромное будущее за границей. Затем второпях подсовывают договор и говорят внести 240 тысяч рублей за портфолио.

Как заявили пострадавшие, менеджеры требуют подписать бумаги прямо сейчас, иначе такого шанса больше не будет. А если больших денег нет — предлагают оформить в левых банках займы, которые модели якобы с лёгкостью могут погасить с первых гонораров. Часть потерпевших рассказали, что менеджеры фотографировали паспорт и оформляли кредит прямо за их спиной, пока те читали договор и болтали с другими сотрудниками.

Модельное агентство, где разводят на деньги. Фото © SHOT ПРОВЕРКА.

По словам пострадавших, после расторжения договора сотрудники не собирались возвращать 240 тысяч, поскольку услуга якобы оказана — фотосессия для портфолио в столичном подвале была проведена. Сейчас запуганные и обманутые модели продолжают выплачивать навешенные кредиты и хранят молчание — согласно документу они не могут разглашать какую-либо информацию об агентстве. По данным телеграм-канала, ранее эту же контору, но под названием Golden Label, прикрыли на проспекте Мира. Количество пострадавших может исчисляться сотнями.

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ директор агентства отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на внутренние правила компании.