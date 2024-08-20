ВСУ модифицировали систему Starlink, чтобы использовать спутники в военных целях
Один из передатчиков Starlink после доработок ВСУ. Обложка © Mash
Украина модифицировала систему Starlink Илона Маска. Это сделали для того, чтобы использовать силу спутников в военных целях, в том числе и на территории Курской области. При этом Space X запретили проводить модифицирование, сообщает Mash.
Вооружённые силы Украины снимали с передатчиков Starlink ограничения региона и скорости с помощью прокси-платы. Главной задачей было отключить геолокацию, чтобы аппарат не понимал, где он находится. В дальнейшем систему планировали применять для корректировки полётов дронов-камикадзе и при передвижении бронетехники в приграничье.
Сейчас приёмник находится в руках российской армии. Чудо техники изучают специалисты, чтобы понять, насколько сильно Маск помогал Украине. Также ВС РФ планируют разработать систему противостарлинкной борьбы. Она поможет эффективно отключать американские гаджеты.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Россия смогла захватить станцию Starlink и поразить более 30 бойцов ВСУ в Курской области. Результат успешной операции продемонстрировали подразделения группировки "Север". Наши бравые ребята сначала провели штурм, а потом уничтожили четырёх украинских военных, а также захватила коммуникационное оборудование — станцию Starlink.