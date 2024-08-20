ВСУ модифицировали систему Starlink, чтобы использовать спутники в военных целях

Украина модифицировала систему Starlink Илона Маска. Это сделали для того, чтобы использовать силу спутников в военных целях, в том числе и на территории Курской области. При этом Space X запретили проводить модифицирование, сообщает Mash.

Вооружённые силы Украины снимали с передатчиков Starlink ограничения региона и скорости с помощью прокси-платы. Главной задачей было отключить геолокацию, чтобы аппарат не понимал, где он находится. В дальнейшем систему планировали применять для корректировки полётов дронов-камикадзе и при передвижении бронетехники в приграничье.

Сейчас приёмник находится в руках российской армии. Чудо техники изучают специалисты, чтобы понять, насколько сильно Маск помогал Украине. Также ВС РФ планируют разработать систему противостарлинкной борьбы. Она поможет эффективно отключать американские гаджеты.