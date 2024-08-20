"Адская" карусель с мотором электросамоката чуть не угробила двух школьниц в Татарстане В Татарстане две школьницы пострадали на карусели, раскрученной электросамокатом 20 августа, 14:24 Школьники пострадали, использовав элеткросамокат не по назначению. Обложка © freepik

В Набережных Челнах школьники устроили "адскую" карусель, раскрутив её на детской площадке при помощи электросамоката. В результате двух девочек выбросило под действием центробежной силы, их доставили в больницу. Об этом сообщило управление здравоохранения города.

Дети раскрутили карусль при помощи электросамоката. Видео © Telegram / ЧП России

"Поступает информация от жителей и очевидцев о различных травмах двух девочек, которые пострадали при падении с карусели. Сообщаем, что серьёзных травм у подростков нет", — говорится в тексте.

Одну из пострадавших отпустили на амбулаторное лечение, вторая осталась в клинике. Городские власти призвали родителей провести беседу с детьми об опасности подобных развлечений и запрете использовать двигатель электросамоката не по назначению. На кадрах карусель разгоняется до такой скорости, что школьниц с силой срывает с мест. Одна отлетает на несколько метров и остаётся лежать неподвижно, вторая переворачивается и падает вниз головой.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик разбился насмерть на электросамокате в гостях у бабушки в посёлке Парголово (Михайловка) в Петербурге. Ребёнок не справился с управлением и влетел в канаву. От полученных травм он скончался в прибывшей скорой.

Авторы Татьяна Миссуми