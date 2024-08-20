Удары по Киеву сочли бессмысленными из-за подземных бункеров Зеленского и его приспешников
Политолог Марков не видит смысла в ударах по правительственным зданиям в Киеве
Российским военным не нужно наносить удары по правительственным зданиям в Киеве, так как там находится много бункеров. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.
"Зеленский не сидит в этих зданиях, а Киев — это древняя русская столица. При ударе мы никого там не достанем — они все сидят в бункерах Киевской области, где ещё советское военное руководство собиралось руководить войной с НАТО", — подчеркнул политолог в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам Маркова, бункеры, расположенные в украинских правительственных зданиях, уходят в глубину в десятки метров или даже больше.
А ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский со своими сторонниками прячется в системе бункеров, расположенных под военным госпиталем в Киеве. По данным военкоров, главарь киевского режима редко появляется на Банковой.
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