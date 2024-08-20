Российским военным не нужно наносить удары по правительственным зданиям в Киеве, так как там находится много бункеров. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.

"Зеленский не сидит в этих зданиях, а Киев — это древняя русская столица. При ударе мы никого там не достанем — они все сидят в бункерах Киевской области, где ещё советское военное руководство собиралось руководить войной с НАТО", — подчеркнул политолог в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Маркова, бункеры, расположенные в украинских правительственных зданиях, уходят в глубину в десятки метров или даже больше.