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20 августа, 15:13

В Москве прошла церемония прощания с актрисой Екатериной Васильевой

Прощание с Екатериной Васильевой в Малом театре. Фото © URA.ru

Прощание с Екатериной Васильевой в Малом театре. Фото © URA.ru

В Москве простились с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой, которая погибла 15 августа на 38-м году жизни. Фотографии с прощальной церемонии публикует URA.ru.

Пришедшие проститься с Екатериной Васильевой у Малого театра. Фото © URA.ru

Пришедшие проститься с Екатериной Васильевой у Малого театра. Фото © URA.ru

Артистка служила в театре с 2011 года и отметилась своими ролями в 15 спектаклях. Помимо театральных ролей актриса также записала в свой послужной список несколько экранных появлений в кино и сериалах. К примеру, она принимала участие в съёмках "Бесприданницы", "Следа" и "Выжить после".

Гроб с телом Екатерины Васильевой выносят из здания театра. Фото © URA.ru

Гроб с телом Екатерины Васильевой выносят из здания театра. Фото © URA.ru

Прощание с Васильевой завершилось примерно в 13:00. Гроб с её телом вынесли из здания Малого театра под оглушительные аплодисменты. У актрисы осталась пятимесячная дочь, а её муж не стал давать комментарии об обстоятельствах гибели своей супруги.

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Ранее появилась новость о смерти 37-летней актрисы Малого театра Екатерины Васильевой 15 августа в результате несчастного случая. В Сети бытует версия, что Васильева якобы угодила под поезд.

Владимир Озеров
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