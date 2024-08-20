В Курской области отменили рассылку СМС о ракетной опасности и атаках БПЛА 20 августа, 15:28 Солдат ВСУ с дронами на позиции. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Курской области информация о ракетной опасности больше не будет приходить жителям по СМС, что связано с техническими нюансами рассылки. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

"Региональный оперштаб принял решение отменить в Курской области рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА", — написал он.

По его словам, отмена СМС-оповещений связана с невозможностью оперативно совершать рассылку, а также с необходимостью уменьшить нагрузку на систему мобильной связи в регионе. Смирнов подчеркнул, что вся информация будет по-прежнему сообщаться через его телеграм-канал и канал областного правительства.

Авторы Татьяна Миссуми