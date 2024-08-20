Продюсер раскрыл баснословные гонорары исполнителя хита про "Третье сентября"

Стало известно, сколько зарабатывает один из самых популярных артистов российского шоу-бизнеса, главный шансонье страны Михаил Шуфутинский. Его гонорары за одно выступление исчисляются суммами с шестью нулями. Об этом заявил продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

"Расценки у него сейчас достаточно хорошие для организаторов, они вполне приемлемые. Если частный корпоратив, то он берёт до 2,5 млн рублей. Если какие-то обычные концерты продолжительностью до 45 минут, то он просит в районе 1,5 млн рублей", — поделился деталями медиаменеджер.

При этом продюсер отметил, что на данный момент 76-летний шансонье выступает крайне редко — два-три раза в год. Однако скромная гастрольная деятельность лишь повышает интерес к исполнителю со стороны частных заказчиков.

"Конечно, корпоративы у него происходят намного чаще. Безусловно, он это не афиширует, но тем не менее Шуфутинский сейчас пользуется спросом, в основном даже на закрытых мероприятиях", — подытожил Дворцов.