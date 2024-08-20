Алаудинов: ВСУ попали под удар ВС РФ в Курской области, пытаясь провести ротацию
ВСУ прошедшей ночью попытались осуществить ротацию подразделений в Курской области, но затея оказалась провальной — украинские бойцы попали под удар российских войск. Об этом рассказал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Вчера ночью [ВСУ] попытались провести ротацию. <...> Заезжает пикап для ротации, завозит личный состав, они только заезжают, <...> Аид (командир развездгруппы "Ахмата", — прим. Life.ru) распетушил их пикап и личный состав. Они там валяются трёхсотные, короче говоря", — сообщил он.
Он рассказал, как в ночь на 20 августа украинские войска в Курской области попытались провести ротацию личного состава, видимо, будучи не в курсе или позабыв о том, что российские военные прослушивают их рацию. Стоило пикапу со свежими украинскими бойцами заехать на удерживаемую одним из подразделений ВСУ территорию, как по ним был нанесён удар, ранивший множества солдат противника. Примчавшийся их спать медик впал в истерику, которую наши бойцы слушали по взломанной радиочастоте. Он взмолился забрать его вместе с сослуживцами "из этого ада" и предоставить им помощь психолога.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin