Он рассказал, как в ночь на 20 августа украинские войска в Курской области попытались провести ротацию личного состава, видимо, будучи не в курсе или позабыв о том, что российские военные прослушивают их рацию. Стоило пикапу со свежими украинскими бойцами заехать на удерживаемую одним из подразделений ВСУ территорию, как по ним был нанесён удар, ранивший множества солдат противника. Примчавшийся их спать медик впал в истерику, которую наши бойцы слушали по взломанной радиочастоте. Он взмолился забрать его вместе с сослуживцами "из этого ада" и предоставить им помощь психолога.