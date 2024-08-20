Бастрыкин поручил проверить полицию из-за конфликта таксистов в Петербурге 20 августа, 16:43 СК проконтролирует ход следствия по таксистам в Петербурге. Обложка © freepik / wirestock

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение выяснить, оказывают ли полицейские Санкт-Петербурга покровительство таксистам после того, как во время ссоры с общественниками последних незаконно задержали на Комендантском проспекте. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"В рамках расследования поручено проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам, а также легальность осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории Российской Федерации", — уточняется в заявлении.

Бастрыкин также потребовал составлять ежедневные доклады о ходе следствия, чтобы как можно быстрее установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 19 августа участники "Русской общины" устроили разборки с таксистами на Комендантском проспекте в Северной столице, после чего активистов задержали. Общественники пояснили, что приехали на место только потому, что хотели выяснить, почему местным таксистам приезжие водители не дают работать на данном проспекте. Сейчас следственные действия проводятся в нескольких отделах полиции по факту незаконного задержания.

Авторы Татьяна Миссуми