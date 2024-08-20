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20 августа, 19:23

В Ростове-на-Дону родился ребёнок с "синдромом бабочки"

В Ростове-на-Дону медики спасли новорождённого малыша без кожи. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ростовской области. Ребёнок родился с редким генетическим заболеванием.

"Буллезный эпидермолиз — это группа генетических заболеваний, при которых даже незначительное механическое воздействие на кожу и слизистые оболочки приводит к образованию пузырей. Когда эти пузыри лопаются, на их месте появляются раны. По оценкам фонда "Дети-бабочки" в России с таким заболеванием проживают около 2000-2500 человек", — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что малыш поступил в больницу буквально через несколько дней после рождения. Врачи обнаружили, что у ребёнка нет кожи на большей части тела. Такое явление похоже на ожог второй степени, но специалисты научных центров Ростова-на-Дону и Москвы поставили ребёнку верный диагноз и стабилизировали состояние ребёнка.

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Ранее Life.ru рассказывал о рождении удивительного младенца в Индии. У него две пары рук и ног, а также два лица. Как сообщается, во время беременности женщина не проходила пренатальную диагностику. К сожалению, эта история закончилась трагично: ребёнок не прожил и недели.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Александра Мышляева
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