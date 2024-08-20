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20 августа, 19:18

Москалькова: Омбудсмен Украины посетил пленных в Курской области солдат ВС РФ

Украинский омбудсмен посетил российских пленных из Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на X Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Последнее посещение было взятых в плен наших военнослужащих в Курске, он [омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец] посетил, прислал мне видео", — сказала омбудсмен.

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Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ привлекли иностранных репортёров для постановочной съёмки с российскими военно- и гражданскими пленными в Сумской областной больнице. На постановочном видео люди призывали ВС РФ "не стрелять по деревням Суджанского района" и якобы медучреждению, в котором оказались, а также благодарили украинскую армию за "освобождение".

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Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Александра Мышляева
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