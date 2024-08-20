"Харон из ВСУ" рассказал о доставке товарищей по "дороге смерти" к Курску
Пленный боец ВСУ описал "дорогу смерти" под Курском, откуда никто не возвращался
Пленный военнослужащий, который служил в рядах ВСУ в качестве водителя, рассказал о потерях украинской армии в Курской области. Во время вылазки он доставлял отряды к каким-либо точкам на карте, но, по его словам, никто из бойцов, доставленных им в пункт назначения, не возвращался. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Виталия распределили в 92 штурмовую бригаду ВСУ, где он был водителем. Его подразделение было направлено в Курскую область. Командование приказало доехать до села Гирьи, а затем возвращаться обратно. По словам военнослужащего, он, как Харон, перевозил украинских солдат туда, где они в последствии встречали свою кончину.
Водитель ВСУ о ситуации на Курском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
"Очень большие потери. Отправляют людей – как нас. Людям ставят задачу, берут таких, как я. Надо идти на позицию. А куда идти на позицию? Ну, вот, мы вам покажем точку, вы и идите. Люди идут – и всё. Я их отвозил сколько раз, назад никто не возвращался", – рассказал украинец.
"Харон из ВСУ" говорит, что командованию крайне не нравилось его нежелание воевать с автоматом в руках, за что его несколько раз наказывали – запирали в собачьей будке.
"Я им говорил, что если вы меня сюда и привели, я нигде воевать не буду. Отвезти – отвезу. Забрать – заберу. Но ходить на позиции, воевать, стрелять в кого-то я не буду. Бывало, попадал в клетку, сидел в клетке. Сейчас там командира нет – его убили свои же за такое отношение. Я пару раз сидел в собачьей клетке за то, что отказывался что-то делать", — вспоминает водитель.
Украина сделала огромную ставку на своё наступление в Курской области, желая обрести более внушительную позицию за столом переговоров в дальнейшем. Эйфория на Банковой от первых успехов быстро сменилась ужасом, когда с Курского направления поползли новости об усыпанных трупами солдат ВСУ просторах региона. В операции было задействовано множество наёмников, тела которых так и остались лежать на полях России. По словам пленных, это наступление было последней надеждой Украины, которая теперь готовится встретить фатальный исход.
Telegram / Минобороны России