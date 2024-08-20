Пленный военнослужащий, который служил в рядах ВСУ в качестве водителя, рассказал о потерях украинской армии в Курской области. Во время вылазки он доставлял отряды к каким-либо точкам на карте, но, по его словам, никто из бойцов, доставленных им в пункт назначения, не возвращался. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Виталия распределили в 92 штурмовую бригаду ВСУ, где он был водителем. Его подразделение было направлено в Курскую область. Командование приказало доехать до села Гирьи, а затем возвращаться обратно. По словам военнослужащего, он, как Харон, перевозил украинских солдат туда, где они в последствии встречали свою кончину.

Водитель ВСУ о ситуации на Курском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Очень большие потери. Отправляют людей – как нас. Людям ставят задачу, берут таких, как я. Надо идти на позицию. А куда идти на позицию? Ну, вот, мы вам покажем точку, вы и идите. Люди идут – и всё. Я их отвозил сколько раз, назад никто не возвращался", – рассказал украинец.

"Харон из ВСУ" говорит, что командованию крайне не нравилось его нежелание воевать с автоматом в руках, за что его несколько раз наказывали – запирали в собачьей будке.