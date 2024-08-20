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20 августа, 19:01

Первый канал раскрыл имена наставников и ведущей нового сезона шоу "Голос. Дети"

Наставниками нового сезона проекта "Голос. Дети" станут Билан, Караулова и Jony

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта объявил Наставников одиннадцатого сезона шоу "Голос. Дети". Ими станут певцы Дима Билан, Юлианна Караулова и исполнитель Jony.

"Красные кресла займут: новички проекта, исполнитель JONY и ведущая Первого канала, певица Юлианна Караулова, а также уже опытный Наставник Дима Билан", — говорится в телеграм-канале шоу "Голос".

На протяжении лета комиссия прослушала тысячи заявок на участие, провела несколько сотен очных кастингов в телецентре "Останкино" и отобрало лучших кандидатов для первого этапа конкурса. Кстати, в этом сезоне соведущей Яны Чуриковой в проекте станет певица и актриса Валя Карнавал.

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Ранее Life.ru сообщал о том, как финалистка 11-го сезона "Голоса" Виктория Соломахина рассказала зрителям о своём романе с сыном Полины Гагариной. Она поделилась, что познакомилась с молодым человеком на съёмках проекта, в котором, к слову, попала в команду его мамы.

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VK / Дима Билан

Юрий Лысенко
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