Первый канал раскрыл имена наставников и ведущей нового сезона шоу "Голос. Дети"

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта объявил Наставников одиннадцатого сезона шоу "Голос. Дети". Ими станут певцы Дима Билан, Юлианна Караулова и исполнитель Jony.

"Красные кресла займут: новички проекта, исполнитель JONY и ведущая Первого канала, певица Юлианна Караулова, а также уже опытный Наставник Дима Билан", — говорится в телеграм-канале шоу "Голос".

На протяжении лета комиссия прослушала тысячи заявок на участие, провела несколько сотен очных кастингов в телецентре "Останкино" и отобрало лучших кандидатов для первого этапа конкурса. Кстати, в этом сезоне соведущей Яны Чуриковой в проекте станет певица и актриса Валя Карнавал.