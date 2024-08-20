Гладков: Дроны ВСУ атаковали 4 села в Белгородской области, ранен мирный житель

ВС Украины нанесли удары дронами по четырём населённым пунктам в Белгородской области. Пострадал один гражданский, написал глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ атаковали четыре населённых пункта на территории области. Ранен один мирный житель", — говорится в телеграм-канале Гладкова.

Последствия ударов украинских БПЛА по Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В селе Тишанка Волоконовского района атака двух ударных дронов привела к осколочному ранению в руку мужчины. Пострадавший сам обратился в центральную районную больницу, ему оказывают должную помощь. Кроме того, повреждения получило частное домовладение.

Последствия ударов украинских БПЛА по Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Ударам украинских БПЛА подверглись ещё два района области. В Октябрьском была атакована легковая машина, а в селе Черемошное пострадал частный дом. В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор дрон ВСУ ударил по социальному объекту, повредив кровлю, фасад и стёкла. Последствия атаки всё ещё уточняются.