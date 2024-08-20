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20 августа, 18:28

Гладков: Дроны ВСУ атаковали 4 села в Белгородской области, ранен мирный житель

ВС Украины нанесли удары дронами по четырём населённым пунктам в Белгородской области. Пострадал один гражданский, написал глава региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ атаковали четыре населённых пункта на территории области. Ранен один мирный житель",говорится в телеграм-канале Гладкова.

Последствия ударов украинских БПЛА по Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия ударов украинских БПЛА по Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В селе Тишанка Волоконовского района атака двух ударных дронов привела к осколочному ранению в руку мужчины. Пострадавший сам обратился в центральную районную больницу, ему оказывают должную помощь. Кроме того, повреждения получило частное домовладение.

Последствия ударов украинских БПЛА по Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия ударов украинских БПЛА по Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Ударам украинских БПЛА подверглись ещё два района области. В Октябрьском была атакована легковая машина, а в селе Черемошное пострадал частный дом. В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор дрон ВСУ ударил по социальному объекту, повредив кровлю, фасад и стёкла. Последствия атаки всё ещё уточняются.

Украинский FPV-дрон сдетонировал у частного дома в Белгородской области
Украинский FPV-дрон сдетонировал у частного дома в Белгородской области

Накануне в Минобороны сообщали о том, что в небе на Белгородским и Курским регионами были замечены четыре украинских БПЛА. Все аппараты были уничтожены российскими средствами ПВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Юрий Лысенко
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