Гладков: Дроны ВСУ атаковали 4 села в Белгородской области, ранен мирный житель
ВС Украины нанесли удары дронами по четырём населённым пунктам в Белгородской области. Пострадал один гражданский, написал глава региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ атаковали четыре населённых пункта на территории области. Ранен один мирный житель", — говорится в телеграм-канале Гладкова.
В селе Тишанка Волоконовского района атака двух ударных дронов привела к осколочному ранению в руку мужчины. Пострадавший сам обратился в центральную районную больницу, ему оказывают должную помощь. Кроме того, повреждения получило частное домовладение.
Ударам украинских БПЛА подверглись ещё два района области. В Октябрьском была атакована легковая машина, а в селе Черемошное пострадал частный дом. В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор дрон ВСУ ударил по социальному объекту, повредив кровлю, фасад и стёкла. Последствия атаки всё ещё уточняются.
Накануне в Минобороны сообщали о том, что в небе на Белгородским и Курским регионами были замечены четыре украинских БПЛА. Все аппараты были уничтожены российскими средствами ПВО.
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