Самарскому экс-чиновнику отменили приговор за лишние траты на отдыхе в Дубае

Шестой кассационный суд в Самаре отменил приговор бывшему главе департамента градостроительства Самары Сергею Шанову за злоупотребление полномочиями и растрату бюджета в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"20 августа 2024 года судебной коллегией по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции отменено апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 26 марта 2024 года по уголовному делу в отношении Шанова С.Н., осуждённого 20 декабря 2023 года Ленинским районным судом г. Самары за свершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ к штрафу в размере 200 000 рублей", — говорится в сообщении суда.

Ранее суд назначил чиновнику штраф в 200 тысяч рублей. Необоснованные растраты из бюджета во время дубайской поездки выявила прокуратура Самарской области. Кроме того, его обвиняли в пяти эпизодах, связанных с повышением в должности и незаконным премированием его сотрудницы, которая позже стала его супругой.

В отношении Шанова были заведены дела по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 3 статьи 160 УК РФ (растрата).