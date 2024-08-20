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20 августа, 20:02

Свыше восьми тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии

Крымская Алушка частично осталась без подачи электроэнергии в связи с аварией. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. В связи с произошедшим проводятся ремонтные работы.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в г. Алушта", — написал Воронкин.

Без подачи тока оказались 26 трансформаторных подстанций, из-за чего без света остались свыше восьми тысяч человек.

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Ранее Life.ru рассказывал о частичных перебоях со светом во Владивостоке на фоне сильного ливня. Авария на ЛЭП затронула минимум десять улиц города.

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Wikipedia / Липунов Г.А.

Анатолий Симоненко
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