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18 августа, 10:46

В Льговском районе заявили о скором завершении работ по восстановлению электроснабжения

Глава Льговского района Курской области заявил о стабильной обстановке

В Льговском районе Курской области сохраняется стабильная обстановка. В ряде населённых пунктов ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил глава района Сергей Коростелёв.

"На заседании оперативного штаба главы сельских советов доложили о восстановительных работах по подключению электричества в некоторых населённых пунктах. Работа ведётся, в ближайшие сроки будет завершена. Обстановка на территории нашего района стабильная", — написал он.

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На данный момент российские войска продолжают теснить ВСУ в курском приграничье. Ранее, как сообщал Life.ru, командир спецназа "Ахмат" разоблачил постановку ВСУ о "контроле" над Суджей. По его данным, ВСУ планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС. Апти Алаудинов также отметил, что украинская армия начала атаку на Курскую область силами в 12 тысяч солдат, среди которых было множество иностранных наёмников. Однако долгих боёв они не выстояли, заверил Алаудинов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / eungchopan

Мария Любицкая
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