Суд в Петербурге арестовал за хулиганство 12 человек после конфликта таксистов

Десять человек отправили под арест на одни сутки, ещё двух фигурантов заключили под стражу на трое суток.

Напомним, 19 августа участники "Русской общины" устроили разборки с таксистами на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, после чего активистов задержали. Общественники пояснили, что приехали на место только потому, что хотели выяснить, почему приезжие водители не дают местным таксистам работать на данном участке города. Следственные действия проводились в нескольких отделах полиции по факту незаконного задержания. К тому же глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение выяснить, оказывают ли полицейские Санкт-Петербурга покровительство таксистам.