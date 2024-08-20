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20 августа, 20:32

Суд в Петербурге арестовал за хулиганство 12 человек после конфликта таксистов

Суд Санкт-Петербурга отправил под арест 12 человек, участвовавших в конфликте таксистов. Им вменили мелкое хулиганство, пишет объединённая пресс-служба судов города.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности 12 человек за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ", — указано в сообщении.

Десять человек отправили под арест на одни сутки, ещё двух фигурантов заключили под стражу на трое суток.

Бастрыкин поручил проверить полицию из-за конфликта таксистов в Петербурге
Бастрыкин поручил проверить полицию из-за конфликта таксистов в Петербурге

Напомним, 19 августа участники "Русской общины" устроили разборки с таксистами на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, после чего активистов задержали. Общественники пояснили, что приехали на место только потому, что хотели выяснить, почему приезжие водители не дают местным таксистам работать на данном участке города. Следственные действия проводились в нескольких отделах полиции по факту незаконного задержания. К тому же глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение выяснить, оказывают ли полицейские Санкт-Петербурга покровительство таксистам.

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Life.ru

Анатолий Симоненко
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