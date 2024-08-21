Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 21:30

Гладков: Двухквартирный дом сгорел в Новой Таволжанке после обстрела ВСУ

Загоревшийся дом в Новой Таволжанке после удара ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Загоревшийся дом в Новой Таволжанке после удара ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляло село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате полностью сгорел двухквартирный дом, написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Ещё один дом повреждён", — добавил глава региона.

Информация о последствиях уточняется. Администрация планирует провести подомовой обход, когда рассветёт.

Появилось видео удара возмездия по украинскому ЗРК, который обстреливал Белгородчину
Появилось видео удара возмездия по украинскому ЗРК, который обстреливал Белгородчину

Ранее ВС Украины нанесли удары дронами по четырём населённым пунктам в Белгородской области. Ранения получил один мирный житель.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров