Гладков: Двухквартирный дом сгорел в Новой Таволжанке после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляло село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате полностью сгорел двухквартирный дом, написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Ещё один дом повреждён", — добавил глава региона.

Информация о последствиях уточняется. Администрация планирует провести подомовой обход, когда рассветёт.

Появилось видео удара возмездия по украинскому ЗРК, который обстреливал Белгородчину

Появилось видео удара возмездия по украинскому ЗРК, который обстреливал Белгородчину

Ранее ВС Украины нанесли удары дронами по четырём населённым пунктам в Белгородской области. Ранения получил один мирный житель.