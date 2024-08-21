Гладков: Двухквартирный дом сгорел в Новой Таволжанке после обстрела ВСУ
Загоревшийся дом в Новой Таволжанке после удара ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
ВСУ обстреляло село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате полностью сгорел двухквартирный дом, написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Ещё один дом повреждён", — добавил глава региона.
Информация о последствиях уточняется. Администрация планирует провести подомовой обход, когда рассветёт.
Ранее ВС Украины нанесли удары дронами по четырём населённым пунктам в Белгородской области. Ранения получил один мирный житель.