Карантин объявлен на торговом судне в Аргентине из-за оспы обезьян

Власти Аргентины ввели карантин на торговом судне, подозревая, что один из членов экипажа болен оспой обезьян. Об этом пишет портал Infobae, ссылаясь на источники в Военно-морской лиге страны.

Судно, о котором идёт речь, курсировало по реке Парана под флагом Либерии. Его изолировали в нескольких километрах от города Росарио. О предполагаемом заражённом обезьяньей оспой сообщил капитан судна. На борт прибыла группа врачей, чтобы взять анализы. До выявления результатов команде корабля запрещено сходить на берег.

В городе Росарио находится большой сельскохозяйственный порт, а судно пришло в Аргентину, чтобы забрать груз зерна.