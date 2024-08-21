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20 августа, 23:36

Карантин объявлен на торговом судне в Аргентине из-за оспы обезьян

Infobae: В Аргентине на судне введён карантин из-за угрозы оспы обезьян

Власти Аргентины ввели карантин на торговом судне, подозревая, что один из членов экипажа болен оспой обезьян. Об этом пишет портал Infobae, ссылаясь на источники в Военно-морской лиге страны.

Судно, о котором идёт речь, курсировало по реке Парана под флагом Либерии. Его изолировали в нескольких километрах от города Росарио. О предполагаемом заражённом обезьяньей оспой сообщил капитан судна. На борт прибыла группа врачей, чтобы взять анализы. До выявления результатов команде корабля запрещено сходить на берег.

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В городе Росарио находится большой сельскохозяйственный порт, а судно пришло в Аргентину, чтобы забрать груз зерна.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации из-за обезьяньей оспы. Это решение было вызвано вспышкой заболеваемости оспой обезьян в Демократической Республике Конго и её распространением в других странах континента.

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X / ReutersWorld

Анатолий Симоненко
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