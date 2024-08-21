Страны НАТО обвинили в нарушении обещаний по военным поставкам Киеву

Ряд стран НАТО всё ещё не выполнили обязательства, которые были даны Украине по поставкам систем ПВО и прочей военной техники, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Это касается обязательств, которые украинские союзники подтвердили в июле на саммите альянса в Вашингтоне.

В материале агентства не указано, какие конкретно страны не выполнили обязательства. Однако свою готовность поставить Незалежной по системе ПВО Patriot озвучили США, Германия и Румыния. А Италия пообещала прислать комплекс ПВО SAMP-T. Один из источников обратил внимание на неравномерность поддержки Украины со стороны союзников. Другой источник выразил сомнения, что НАТО до начала осени выполнит свои обещания.