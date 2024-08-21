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21 августа, 03:32

Страны НАТО обвинили в нарушении обещаний по военным поставкам Киеву

Bloomberg: Некоторые страны НАТО нарушили обещания по военным поставкам Украине

Ряд стран НАТО всё ещё не выполнили обязательства, которые были даны Украине по поставкам систем ПВО и прочей военной техники, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Это касается обязательств, которые украинские союзники подтвердили в июле на саммите альянса в Вашингтоне.

В материале агентства не указано, какие конкретно страны не выполнили обязательства. Однако свою готовность поставить Незалежной по системе ПВО Patriot озвучили США, Германия и Румыния. А Италия пообещала прислать комплекс ПВО SAMP-T. Один из источников обратил внимание на неравномерность поддержки Украины со стороны союзников. Другой источник выразил сомнения, что НАТО до начала осени выполнит свои обещания.

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Ранее киевский режим в срочном порядке запросил у стран НАТО тяжёлую строительную, инженерную и медицинскую технику. Киеву необходимо 17 гусеничных и 10 колёсных тяжёлых экскаваторов, 30 тягачей с тралами, способными перевозить грузы весом до 100 тонн, а также 25 бронированных санитарных автомобилей и 27 пожарных машин. Согласно установленной процедуре, координационный центр альянса уведомил государства-члены о необходимости срочной поставки на Украину "для спасения людей и устранения последствий российских атак", подчеркнув, что все машины "необходимы без промедления".

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Nato.int

Анатолий Симоненко
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