ПВО уничтожила украинский БПЛА над Орловской областью

Российские силы ПВО сбили БПЛА Вооружённых сил Украины в небе над Орловской областью. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Ночью Орловская область вновь подверглась вражеской воздушной атаке. Над территорией регионе сбит один БПЛА, повреждений и пострадавших нет", — констатировал глава области.