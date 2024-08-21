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Регион
21 августа, 05:13

ПВО уничтожила украинский БПЛА над Орловской областью

Российские силы ПВО сбили БПЛА Вооружённых сил Украины в небе над Орловской областью. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Ночью Орловская область вновь подверглась вражеской воздушной атаке. Над территорией регионе сбит один БПЛА, повреждений и пострадавших нет", — констатировал глава области.

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Ранее противовоздушная оборона отразила одну из крупнейших украинских атак беспилотниками по столичному региону. По словам московского мэра Сергея Собянина, число сбитых в Московской области дронов увеличилось до 10 единиц.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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