ПВО уничтожила украинский БПЛА над Орловской областью
Российские силы ПВО сбили БПЛА Вооружённых сил Украины в небе над Орловской областью. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Ночью Орловская область вновь подверглась вражеской воздушной атаке. Над территорией регионе сбит один БПЛА, повреждений и пострадавших нет", — констатировал глава области.
Ранее противовоздушная оборона отразила одну из крупнейших украинских атак беспилотниками по столичному региону. По словам московского мэра Сергея Собянина, число сбитых в Московской области дронов увеличилось до 10 единиц.
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