Подрывник поездов на БАМе изменил свою позицию по расследованию

Обвиняемый в подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в конце 2023 года дал признательные показания. Фигурант уголовного дела о теракте сотрудничает со следствием, сообщили в правоохранительных органах.

После совершения преступления обвиняемый сразу скрылся, но его местонахождение установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, а в декабре 2023 года суд отправил его под арест. Подрывником ж/д составов на БАМе оказался гражданин Белоруссии. Операцию подготовили спецслужбы Украины, личность куратора установили – им был соотечественник задержанного, проживающий в Литве и работающий на спецслужбы Украины.