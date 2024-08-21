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21 августа, 06:07

Аэропорты Москвы отправили 8 самолётов на запасные аэродромы из-за одной из крупнейших атак ВСУ

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полёты

Временные ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты. Воздушные гавани работают в штатном режиме, самолёты вылетают по регламенту, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

"Ранее сегодня, с 02:31 до 06:30 МСК, для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения", — уточнил представитель Росавиации.

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По словам Кореняко, в момент временных ограничений на запасные аэродромы пришлось перенести 8 самолётов. Он заверил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это главный приоритет.

Ранее противовоздушная оборона отразила одну из крупнейших украинских атак беспилотниками по столичному региону. По словам московского мэра Сергея Собянина, число сбитых в Московской области дронов увеличилось до 10 единиц.

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freepik

Наталья Афонина
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