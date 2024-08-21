Аэропорты Москвы отправили 8 самолётов на запасные аэродромы из-за одной из крупнейших атак ВСУ

Временные ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты. Воздушные гавани работают в штатном режиме, самолёты вылетают по регламенту, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

"Ранее сегодня, с 02:31 до 06:30 МСК, для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения", — уточнил представитель Росавиации.

По словам Кореняко, в момент временных ограничений на запасные аэродромы пришлось перенести 8 самолётов. Он заверил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это главный приоритет.