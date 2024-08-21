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21 августа, 07:15

Генерал-майор Дмитрий Древаль найден мёртвым в своей квартире в Москве

Генерал-майор Дмитрий Древаль. Фото © Российская Медицинская Академия Непрерывного Профессионального Образования (РМАНПО)

Генерал-майор Дмитрий Древаль. Фото © Российская Медицинская Академия Непрерывного Профессионального Образования (РМАНПО)

Генерал-майор Дмитрий Древаль умер в своей квартире на улице Академика Анохина в Москве. Ему было 68 лет лет. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Военачальник посвятил службе в армии 30 лет своей жизни. Он бывал в горячих точках, а также некоторое время находился на посту начальника Тыла ВС.

В мае с ним произошёл инцидент, когда в него из травматического пистолета выстрелил таксист. Рана не представляла опасности для жизни, однако здоровье военного из-за неё сильно подкосилось.

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Ранее в возрасте 74-х лет скончался заслуженный военный лётчик РФ и основатель группы "Соколы" отставной генерал-майор Александр Харчевский. Основанная им пилотажная команда славится своими приёмами ближнего воздушного боя на огромных скоростях и сверхмалых высотах.

Владимир Озеров
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