Генерал-майор Дмитрий Древаль найден мёртвым в своей квартире в Москве
Генерал-майор Дмитрий Древаль. Фото © Российская Медицинская Академия Непрерывного Профессионального Образования (РМАНПО)
Генерал-майор Дмитрий Древаль умер в своей квартире на улице Академика Анохина в Москве. Ему было 68 лет лет. Об этом сообщает сайт MK.Ru.
Военачальник посвятил службе в армии 30 лет своей жизни. Он бывал в горячих точках, а также некоторое время находился на посту начальника Тыла ВС.
В мае с ним произошёл инцидент, когда в него из травматического пистолета выстрелил таксист. Рана не представляла опасности для жизни, однако здоровье военного из-за неё сильно подкосилось.
Ранее в возрасте 74-х лет скончался заслуженный военный лётчик РФ и основатель группы "Соколы" отставной генерал-майор Александр Харчевский. Основанная им пилотажная команда славится своими приёмами ближнего воздушного боя на огромных скоростях и сверхмалых высотах.