"Меня отымели, я буду служить в ВСУ": Появилось страшное видео с похищенным тренером из Одессы Похищенного националистами тренера из Одессы сняли на видео после издевательств 21 августа, 08:08 Избитый тренер из Одессы. Обложка © Telegram / Политика страны

В украинских телеграм-каналах распространяется видео, на котором избитый одесский фитнес-тренер стоит в наручниках привязанным к дереву и говорит, что будет служить в ВСУ. В июле мужчину силой забрали из спортцентра и увезли в неизвестном направлении, после того как он назвал украинских военных рабами Владимира Зеленского.

Избитый тренер из Одессы. Видео © Telegram / Политика страны

"Меня только что отымели в попу, я буду служить в Вооружённых силах Украины", — говорит на видео привязанный к дереву тренер, на котором не осталось живого места.

К похищению мужчины, как утверждается, причастен известный на Украине националист Демьян Ганул. Он фигурирует на другом видео, где тренера силой увозят из спортивного центра. После этого Ганул заявил, что спортсмен уже "успешно прошёл подготовку" и отправлен в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, где с ним "проведут работу".

Снято видео с избитым тренером до отправки на фронт или после, неизвестно. Как пишут украинские СМИ, Ганул отрицает свою причастность к издевательствам над новобранцем. По его словам, видео "максимально тупое по содержанию и форме исполнения", а сам он якобы просто помог "упаковать" тренера в автобус и больше его не видел.

Напомним, в Одессе группа мужчин избила фитнес-тренера, обматерившего военных в спортклубе, которые задавали ему провокационные вопросы про отношение к СВО и к нацбатальонам. После этого тренера в сопровождении известного украинского националиста Демьяна Ганула посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Сам Ганул заочно арестован судом Москвы весной 2024 года за уничтожение советских памятников и захоронений, а также за участие в сожжении людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Авторы Татьяна Миссуми