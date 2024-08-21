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21 августа, 08:04

Захарова обвинила Латвию в попытке расширить географию военных действий на Украине

Захарова: Поставка БПЛА подтверждает вовлечённость Латвии в конфликт на Украине

Заявление министра обороны Латвии Адриса Спрудса о намерении страны отправить на Украину 500 беспилотников является подтверждением нарастающей вовлечённости республики в конфликт на Украине. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем слова главы Минобороны Латвии Андриса Спрудса как подтверждение нарастающей вовлечённости этой прибалтийской страны в вооружённый конфликт на Украине. Официальная Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов", — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Латвия не может иначе поступать в современных реалиях, так как местные политические круги почти полностью состоят из наследников "Ваффен СС", которые "на генетическом уровне ненавидят Россию и пытаются свести с ней исторические счёты". Дипломат дополнила, что действия Риги лишь продлевают агонию киевского режима и никак не повлияют на ход спецоперации (СВО).

Представитель дипведомства пояснила, что экономика Латвии уже сталкивается с болезненными для неё последствиями на фоне ответных мер России. По её словам, лица, которые причастны к преступлениям против РФ, обязательно понесут наказание.

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А ранее Life.ru рассказывал, что другая прибалтийская страна собирается отправить партию беспилотников на Украину. Речь идёт о поставках в сентябре дронов на сумму пять миллионов евро.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дарья Нарыкова
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