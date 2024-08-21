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21 августа, 09:25

Россиян предостерегли от жуткой "гроботерапии" ради катарсиса

Психолог Воир: "Гроботерапия" может больше навредить, чем помочь пациентам

В Ижевске набирает популярность так называемая гроботерапия, в ходе которой клиенты платят по 150 тысяч рублей, чтобы их похоронили заживо. Цель процедуры — вернуть "вкус к жизни". Однако такой метод может больше навредить, нежели решить какие-то проблемы. Об этом предупредила клинический психолог и гипнотерапевт Анна Воир в беседе с 360.ru.

Специалист предположила, что к услугам "гроботерапевтов" прибегают люди с пограничной системой организации личности. В таком состоянии может преследовать тревога или апатия, человек ощущает безразличие ко всему.

"Для пограничной системы свойственно состояние катарсиса, для неё необходимо максимально разрушиться, чтобы потом "воскреснуть" и опять почувствовать радость жизни", — добавила психолог.

Эксперт отметила, что в "гроботерапии" нет ничего хорошего. Она уверена, что подобные услуги в большей степени коммерция, основанная на боли людей. Психология же связана с экологичными подходами помощи и гласит, что в первую очередь надо с уважением относиться к пациентам, а не класть их в гроб.

Что такое апатия и как она проявляется
Что такое апатия и как она проявляется

"Это как больной пытается свою болезнь через кого-то залечить, но это так не работает. Человек не может вылечиться от кого-то. Это внутренний процесс гармонии", — отметила Воир.

Ранее россиянам рассказали, как распознать синдром хронической усталости. Причины такого состояния всё ещё неизвестны. Чаще всего оно связано с эндокринными заболеваниями, анемией, вирусными инфекциями и прочим. Понять, что у человека СХУ, можно по нескольким признакам: постоянная усталость на протяжении хотя бы полугода, заметное снижение работоспособности, ухудшение концентрации внимания, невозможность быстро уснуть и другое.

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Freepik

Алёна Зиновьева
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