Чемезов разочаровал Запад правдой об "уверенном" положении России на третий год СВО

Россия ощущает себя уверенно на третий год проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идёт третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — указал глава "Ростеха" в интервью агентству Reuters.

Чемезов счёл мифом, что в российских магазинах опустели полки из-за возросших расходов на оборону, а средства "идут на пушки вместо масла". По словам гендиректора корпорации, хватает и масла, и пушек. Кроме того, РФ в несколько раз увеличила производство вооружений. Вместе с тем Москва научилась извлекать выгоду из ухода компаний с российского рынка и западных санкций.

"Мы преодолели момент основного напряжения. Мы смогли извлечь преимущества из ситуации и сделать необходимые выводы. Один из них — никакого больше совместного бизнеса, основанного на доверии западным странам", — подчеркнул Чемезов.

Глава "Ростеха" дополнил, что весь мир может быть втянут в глобальный конфликт, если он будет продолжаться дольше. По его словам, страны Запада не понимают, насколько этот конфликт обременителен для них.