Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 10:02

Чемезов разочаровал Запад правдой об "уверенном" положении России на третий год СВО

Глава "Ростеха" Чемезов: РФ ощущает себя уверенно на третий год проведения СВО

Сергей Чемезов. Обложка ТАСС / Гавриил Григоров

Сергей Чемезов. Обложка ТАСС / Гавриил Григоров

Россия ощущает себя уверенно на третий год проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идёт третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — указал глава "Ростеха" в интервью агентству Reuters.

Чемезов счёл мифом, что в российских магазинах опустели полки из-за возросших расходов на оборону, а средства "идут на пушки вместо масла". По словам гендиректора корпорации, хватает и масла, и пушек. Кроме того, РФ в несколько раз увеличила производство вооружений. Вместе с тем Москва научилась извлекать выгоду из ухода компаний с российского рынка и западных санкций.

"Мы преодолели момент основного напряжения. Мы смогли извлечь преимущества из ситуации и сделать необходимые выводы. Один из них — никакого больше совместного бизнеса, основанного на доверии западным странам", — подчеркнул Чемезов.

Глава "Ростеха" дополнил, что весь мир может быть втянут в глобальный конфликт, если он будет продолжаться дольше. По его словам, страны Запада не понимают, насколько этот конфликт обременителен для них.

"Над нами смеются": В США признали горькую правду об антироссийских санкциях
"Над нами смеются": В США признали горькую правду об антироссийских санкциях

Ранее Life.ru писал, что запад ввёл порядка 20 тысяч санкций против экономики России. В МИД РФ отметили, что надежды США и их сторонников на падение экономики страны не оправдываются.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Сергей Чемезов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ростех
  • Санкции против России
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров