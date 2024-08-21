Китай обвинил США в создании ядерной угрозы МИД КНР назвал США крупнейшим создателем стратегических рисков и ядерной угрозы 21 августа, 10:03 В КНР обвинили США в ядерных угрозах. Обложка © ТАСС / VCG/Visual China Group

США представляют собой источник ядерной угрозы для других государств. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление американского президента Джо Байдена, который сообщил о разработке секретного стратегического плана, где Китай обвиняется в увеличении ядерных арсеналов.

"США являются крупнейшим в мире создателем стратегических рисков и ядерной угрозы", — подчеркнула дипломат.

Она пояснила, что именно Штаты ведут агрессивную политику и упорно следуют вектору, "основанному на применении ядерного оружия первыми, продолжая вкладывать значительные средства в модернизацию своей ядерной триады". Мао Нин потребовала от Вашингтона серьёзного отношения к вопросу ядерного разоружения. По её словам, американские власти должны "прекратить расширять меры по ядерному сдерживанию и ядерные союзы", а также перестать разрушать мировую безопасность и стабильность.

Ранее New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников написала, что якобы стремительный рост военного потенциала Китая вынудил американского президента Джо Байдена тайно изменить ядерную стратегию США с учётом новой угрозы. Правки в засекреченный документ президент внёс ещё в марте 2024 года. Пентагон считает, что к 2030 году размер и разнообразие средств вооружения Поднебесной будут сравнимы с арсеналами Штатов и России.

Авторы Татьяна Миссуми