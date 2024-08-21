Камала Харрис пересела на бронированный автобус Секретной службы США

Кандидат в президенты США Камала Харрис пересела в автобус американской Секретной службы на время предвыборной агитационной кампании. Теперь вице-президент штатов будет передвигаться на чёрном бронированном транспорте Ground Force One, который используют для перевозки высокопоставленных лиц, сообщает портал The War Zone.

Кузов автобуса уже украсили различными агитационными материалами и наклейками в синих цветах Демократической партии.

«Секретная служба США может разрешить кандидатам в президенты и вице-президенты, находящимся под защитой ведомства, обклеивать автобусы для использования в ходе своих кампаний при условии, что они оплачивают все расходы, связанные с их [творческим] оформлением», — рассказала порталу представитель Секретной службы Алекси Уорли.

При этом в ведомстве не подтвердили информацию о том, что Харрис теперь разъезжает на бронированной технике. Данную тему служба не стала обсуждать «из соображений оперативной безопасности». По данным источника, автобус всё же имеет «характерное сходство» с теми моделями, которыми располагает Секретка.