Для желающих сдаться в плен бойцов ВСУ есть простая инструкция о том, как выйти на связь с российскими военными: необходимо настроиться на конкретный радиодиапазон и вызвать Волгу. После этого военнослужащему объяснят, что нужно делать. Об этом журналистам рассказал сержант ВС РФ Дикий.

Российский военнослужащий пояснил, что в украинских войсках есть множество мобилизованных мужчин, которых киевская власть, по сути, похитила с улицы. Таким людям Армия России не враг, и им будет гарантирована безопасность — при условии сдачи в плен, разумеется. При этом на боевых позициях шансов выжить под ударами ВС РФ у них немного, да и назад не побежишь — там отступающих стерегут заградотряды нацбатов. Известно немало случаев, когда такие подразделения расстреливали уходящих с позиций вэсэушников.

Для тех же, кто принял решение сложить оружие, есть несложный порядок действий: нужно выйти на диапазоны 149.200, 449.200 или 49.200 и вызывать Волгу. Там достаточно сообщить о своём желании сдаться в плен и получить в ответ порядок действий, которые потребуется выполнить, сказал сержант.

"Им нужно просто вызвать Волгу. И всё. И если они чётко следуют указаниям, им гарантирована полная безопасность. Мы над пленными не издеваемся", — сообщил Дикий в беседе с RT.

Собеседник издания добавил, что многие из сдавшихся в плен украинских военных сами желают продолжить воинскую службу уже в рядах Армии России. Если их искренность в этом вопросе подтверждается, то из таких бойцов составляются подразделения, в которых они с доблестью сражаются на стороне ВС РФ.