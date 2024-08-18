Мечтавший убивать русских пленный боец ВСУ публично раскаялся в разговоре с Алаудиновым
Кадыров показал видео очередного допроса бойцов ВСУ, взятых в плен под Курском
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видеозапись с очередным допросом солдат ВСУ, взятых в плен в Курской области. По словам чеченского лидера, их пленили бойцы "Каштана", заманив с помощью рации убитого украинского военнослужащего.
Пленные украинцы, собиравшиеся "убивать русню". Видео © Telegram / RKadyrov_95
На кадрах пленные рассказали командиру спецназа "Ахмат", замначальнику Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майору Апти Алаудинову, что их якобы обманным путём привезли в Курскую область. При этом в телефоне одного из солдат было найдено сообщение, в котором он хвалится, что "едет убивать русских". Теперь же боец признался, что ошибался, и посоветовал сослуживцам не сражаться с Россией. Алаудинов в свою очередь заявил, что русские украинцам не враги, а врагами являются те, кто "сидит в Америке".
"Это ваши хозяева, которые гонят вас на убой, вы никак не хотите этого понять и прётесь", — сказал командир "Ахмата".
Ранее Алаудинов разоблачил постановку ВСУ о "контроле" над Суджей. По его данным, ВСУ планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС. Он также отметил, что украинская армия начала атаку на Курскую область силами в 12 тысяч солдат, среди которых было множество иностранных наёмников. Однако долгих боёв они не выстояли, заверил командир "Ахмата".
Кадр из видео Telegram / RKadyrov_95