Мечтавший убивать русских пленный боец ВСУ публично раскаялся в разговоре с Алаудиновым

На кадрах пленные рассказали командиру спецназа "Ахмат", замначальнику Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майору Апти Алаудинову, что их якобы обманным путём привезли в Курскую область. При этом в телефоне одного из солдат было найдено сообщение, в котором он хвалится, что "едет убивать русских". Теперь же боец признался, что ошибался, и посоветовал сослуживцам не сражаться с Россией. Алаудинов в свою очередь заявил, что русские украинцам не враги, а врагами являются те, кто "сидит в Америке".