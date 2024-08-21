В Думе объяснили, как варварская атака на Курск открыла России глаза на «переговорный капкан»

Россия не будет проводить мирные переговоры с Киевом после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Курскую область. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя заявление председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия была близка к тому, чтобы попасть в переговорный капкан.

Варварское нападение на Курск действительно расставило всё на свои места. Мы, конечно, и раньше понимали, с каким противником приходится иметь дело. Но с террористами не ведём переговоры. Дескать, включим дипломатию – и тогда постепенно обо всём договоримся, ведь в конечном итоге каждой из сторон нужен мир. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Хамитов дополнил, что тем, кому действительно нужен мир, не расстреливают мирных жителей. По его словам, люди, желающие завершения конфликта, откликаются на мирные предложения, а не призывают к ещё большему обострению.

«И уж конечно, они не будут упиваться своими преступлениями, снимая их и выкладывая в интернет. Причём чем чудовищнее и циничнее их деяния, тем больше издевательских ухмылок и злорадства на их, с позволения сказать, лицах», — указал Хамитов. ‎

По словам собеседника Life.ru, у многих отпали иллюзии после атаки ВСУ на курское приграничье.