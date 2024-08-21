В Думе объяснили, как варварская атака на Курск открыла России глаза на «переговорный капкан»
Хамитов объяснил, почему РФ не видела «переговорный капкан» до атаки под Курском
Россия не будет проводить мирные переговоры с Киевом после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Курскую область. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя заявление председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия была близка к тому, чтобы попасть в переговорный капкан.
Варварское нападение на Курск действительно расставило всё на свои места. Мы, конечно, и раньше понимали, с каким противником приходится иметь дело. Но с террористами не ведём переговоры. Дескать, включим дипломатию – и тогда постепенно обо всём договоримся, ведь в конечном итоге каждой из сторон нужен мир.
Хамитов дополнил, что тем, кому действительно нужен мир, не расстреливают мирных жителей. По его словам, люди, желающие завершения конфликта, откликаются на мирные предложения, а не призывают к ещё большему обострению.
«И уж конечно, они не будут упиваться своими преступлениями, снимая их и выкладывая в интернет. Причём чем чудовищнее и циничнее их деяния, тем больше издевательских ухмылок и злорадства на их, с позволения сказать, лицах», — указал Хамитов.
По словам собеседника Life.ru, у многих отпали иллюзии после атаки ВСУ на курское приграничье.
Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что Москва не будет договариваться с Киевом о мире после атаки на Курскую область. По его словам, переговорный процесс и его результаты и так представлялись туманными, а теперь и вовсе исключены. Также политик обещал Украине «радикально больше гробов» вместо мира.
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