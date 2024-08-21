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Горловчанин получил страшные раны от удара дрона ВСУ и умер в больнице

Мэр Приходько сообщил о гибели мужчины, раненного при атаке дрона ВСУ в Горловке

21 августа, 10:24
Последствия обстрела Горловки. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Последствия обстрела Горловки. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Горловке скончался мирный житель, получивший тяжёлые ранения 20 августа во время удара украинского беспилотника. Мужчина скончался в больнице. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Мирный горловчанин, раненный в результате атаки БПЛА вооружённых формирований Украины по улице Минина и Пожарского, скончался. Медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что 19 августа беременная женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Ещё десять человек пострадали, в их числе — бабушка и две девочки 2007 и 2008 годов рождения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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