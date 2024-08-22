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22 августа, 11:40

Тест: Вы точно прогуливали историю, если не знаете эти 5 фактов о российском флаге

«Красный — это красивый, синий — свежесть, а белый — элегантность». Если не хотите так отвечать в День государственного флага, скорее проходите тест!

За простым дизайном из трёх полос скрывается сложная история, наполненная переменами, революциями и национальной гордостью. С момента своего первого появления флаг стал свидетелем взлётов и падений империи, рождения новой нации и преобразований российского общества.

Эта викторина погрузит вас в историю, факты и символику национального флага. Независимо от того, являетесь ли вы студентом-историком или просто решили отпраздновать День Государственного флага Российской Федерации 22 августа, данный тест бросит вызов вашим знаниям и удивит некоторыми малоизвестными фактами.

Российский флаг с его отличительными белой, синей и красной полосами является одним из самых узнаваемых национальных символов в мире, а что насчёт других государств? Проверьте свои знания и попробуйте определить флаги этих стран всего за 10 секунд. Также продолжайте образовываться и узнавайте новое каждый день: оцените легендарные фразы великих писателей и поэтов, — их смысл поймёт только 3% населения.

Обложка ©

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen, © Freepik

Александра Иванова
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