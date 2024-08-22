Тест: Вы точно прогуливали историю, если не знаете эти 5 фактов о российском флаге

За простым дизайном из трёх полос скрывается сложная история, наполненная переменами, революциями и национальной гордостью. С момента своего первого появления флаг стал свидетелем взлётов и падений империи, рождения новой нации и преобразований российского общества.

Эта викторина погрузит вас в историю, факты и символику национального флага. Независимо от того, являетесь ли вы студентом-историком или просто решили отпраздновать День Государственного флага Российской Федерации 22 августа, данный тест бросит вызов вашим знаниям и удивит некоторыми малоизвестными фактами.