Момент гибели мужчины, которого в тире случайно застрелил пасынок, попал на видео

Момент трагической гибели. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, накануне вечером 43-летний бизнесмен Эмин Гулиев приехал в стрелково-спортивный центр "Стрелецкий" на улице Победы в Реутове вместе с 17-летним пасынком Дэнизом. Захватил с собой свой карабин "Тигр". Эмин прошёл в комнату, где проводят занятия стрельбой, пострелял сам и передал карабин Дэнизу. Сам мужчина вышел впереди, чтобы сделать фото пасынка на телефон. Парень, не видя отчима, занял огневой рубеж, выстрелил из карабина и случайно попал в грудь Эмину. Мужчина скончался на месте.

Погибший мужчина. Фото © Telegram / SHOT

По информации SHOT, администратор тира Михаил Аборин предоставил помещение для стрельбы Эмину, инструктаж для него и пасынка не проводился. Администратор пустил 11-классника пострелять, даже не попросив показать паспорт и без заключения договора на оказание услуг. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть".