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21 августа, 10:11

Задержан администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца

Задержан администратор тира в подмосковном Реутове, где подросток ненамеренно застрелил своего отца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

"Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть мужчины (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан администратор стрелкового тира", — указано в публикации.

По информации следствия, администратор покинул стрелковое помещение, хотя к его непосредственным рабочим обязанностям относится контроль исполнения требований техники безопасности. Подросток воспользовался отсутствием сотрудника тира, взял нарезную самозарядную винтовку "Тигр", встал на огневой рубеж и выстрелил, нечаянно попав в отца.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем трагическом случае в Якутии: трое юношей нашли охотничье ружьё в гараже отца одного из парней и решили с ним поиграть. В какой-то момент державший оружие в руках 13-летний мальчик случайно спустил курок и прогремел выстрел. Двое других ребят рухнули на землю, по имеющимся сведениям до непоправимого дело не дошло — у подростков раны ног средней тяжести.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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