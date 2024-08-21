Задержан администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца

Задержан администратор тира в подмосковном Реутове, где подросток ненамеренно застрелил своего отца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

"Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть мужчины (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан администратор стрелкового тира", — указано в публикации.

По информации следствия, администратор покинул стрелковое помещение, хотя к его непосредственным рабочим обязанностям относится контроль исполнения требований техники безопасности. Подросток воспользовался отсутствием сотрудника тира, взял нарезную самозарядную винтовку "Тигр", встал на огневой рубеж и выстрелил, нечаянно попав в отца.