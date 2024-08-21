Задержан администратор тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца
Задержан администратор тира в подмосковном Реутове, где подросток ненамеренно застрелил своего отца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
"Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть мужчины (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан администратор стрелкового тира", — указано в публикации.
По информации следствия, администратор покинул стрелковое помещение, хотя к его непосредственным рабочим обязанностям относится контроль исполнения требований техники безопасности. Подросток воспользовался отсутствием сотрудника тира, взял нарезную самозарядную винтовку "Тигр", встал на огневой рубеж и выстрелил, нечаянно попав в отца.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем трагическом случае в Якутии: трое юношей нашли охотничье ружьё в гараже отца одного из парней и решили с ним поиграть. В какой-то момент державший оружие в руках 13-летний мальчик случайно спустил курок и прогремел выстрел. Двое других ребят рухнули на землю, по имеющимся сведениям до непоправимого дело не дошло — у подростков раны ног средней тяжести.
Life.ru