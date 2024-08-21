В Запорожье воссоздадут казачье войско

В Запорожской области будет воссоздано казачье войско, которое традиционно являлось одним из оплотов российской государственности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области будет воссоздано Запорожское казачье войско, которое традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине. Подписал Указ об утверждении уставов казачьих обществ», — написал Балицкий в телеграм-канале.

Глава Запорожской области дополнил, что уже в этом году начнётся процесс регистрации казачьих обществ в регионе. Балицкий назвал воссоздание войска важным этапом, который определяет возрождение истинного Запорожского казачества, так как именно казаки с первых дней участвуют в СВО, вступают в добровольческий отряд «БАРС-32» и защищают Запорожскую землю.