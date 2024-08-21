Отдыхающих в Анапе предупредили об опасности «живых» водорослей с пляжа

Отдыхающие в Анапе туристы начали массово жаловаться на цветущие пляжи. Виной всему водоросли, которые размножаются в тёплой воде. При этом многие не отчаиваются и делают себе и детям лечебные компрессы из водорослей. Об опасности этой процедуры рассказала «Москве 24» врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Специалист отметила, что в спа-центрах действительно есть такая процедура — обёртывание морскими водорослями. Но некоторым людям она противопоказана. Например, тем, у кого есть кожные заболевания или предрасположенность к аллергиям.

«Не надо забывать, что кожа — это наш самый большой орган, и, нанося на него водоросли, можно получить огромное количество содержащихся в них биологических веществ. И как организм поведёт себя в результате такой активной терапии, мы предсказать не можем», — заявила дерматолог.

Если всё-таки хочется сделать обёртывание водорослями, лучше обратиться в клинику, где врачи изучат здоровье и грамотно проведут процедуру. Медик добавила, что на общественном пляже водоросли могут содержать вредные примеси и быть загрязнены.