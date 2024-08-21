Отдыхающих в Анапе предупредили об опасности «живых» водорослей с пляжа
Дерматолог Галлямова: Компрессы из водорослей могут вызвать кожные заболевания
Отдыхающие в Анапе туристы начали массово жаловаться на цветущие пляжи. Виной всему водоросли, которые размножаются в тёплой воде. При этом многие не отчаиваются и делают себе и детям лечебные компрессы из водорослей. Об опасности этой процедуры рассказала «Москве 24» врач-дерматолог Юлия Галлямова.
Специалист отметила, что в спа-центрах действительно есть такая процедура — обёртывание морскими водорослями. Но некоторым людям она противопоказана. Например, тем, у кого есть кожные заболевания или предрасположенность к аллергиям.
«Не надо забывать, что кожа — это наш самый большой орган, и, нанося на него водоросли, можно получить огромное количество содержащихся в них биологических веществ. И как организм поведёт себя в результате такой активной терапии, мы предсказать не можем», — заявила дерматолог.
Если всё-таки хочется сделать обёртывание водорослями, лучше обратиться в клинику, где врачи изучат здоровье и грамотно проведут процедуру. Медик добавила, что на общественном пляже водоросли могут содержать вредные примеси и быть загрязнены.
Отметим, что водоросли в Анапе окрасили Чёрное море буквально в зелёный цвет. Их гниение при температуре выше +25 градусов сопровождается неприятным запахом сероводорода, что делает ситуацию ещё менее комфортной. При этом местные власти утверждают, что скопление водорослей — это нормальное природное явление. Они пояснили, что зелёная жижа в море образуется из-за миграции нитчатых водорослей, которые не представляют токсичной опасности, но могут влиять на общую картину отдыха.