Морские водоросли переживут ядерную зиму и накормят человечество
Earth's Future: Учёные считают, что водоросли помогут выжить после ядерной войны
Водорослям предрекли роль спасителей человечества. Фото © pvproductions / freepik
В случае ядерной катастрофы на Земле человечество смогут спасти... морские водоросли! К такому выводу пришла международная группа исследователей из США и с Филиппин. Специалисты смоделировали постапокалиптический сценарий для красных водорослей вида Gracilaria tikvahiae и изложили выводы в журнале Earth's Future. Оказалось, что даже в таких условиях водорослям хватит солнечного света для фотосинтеза и роста.
По расчётам специалистов, водоросли в постапокалиптическом мире смогут закрыть потребность в мировом продовольствии на 45%. Однако питаться только лишь ими не получится: из-за высокого содержания йода в Gracilaria tikvahiae, они могут составлять не более 15% рациона.
Ранее учёные оценили вероятность конца света и назвали его возможные причины. Оказалось, что наиболее вероятный сценарий — это падение на Землю астероида Апофис, диаметр которого составляет 340 метров. Но есть и другие варианты. Так, суперкомпьютер World One недавно спрогнозировал сроки конца света, чем вверг некоторых в ужас. Лайф писал, стоит ли паниковать уже сейчас и насколько расчёты программы верны.