Регион

Уведомления отключены

30 января, 08:44

Морские водоросли переживут ядерную зиму и накормят человечество

Earth's Future: Учёные считают, что водоросли помогут выжить после ядерной войны

Водорослям предрекли роль спасителей человечества. Фото © pvproductions / freepik

Водорослям предрекли роль спасителей человечества. Фото © pvproductions / freepik

В случае ядерной катастрофы на Земле человечество смогут спасти... морские водоросли! К такому выводу пришла международная группа исследователей из США и с Филиппин. Специалисты смоделировали постапокалиптический сценарий для красных водорослей вида Gracilaria tikvahiae и изложили выводы в журнале Earth's Future. Оказалось, что даже в таких условиях водорослям хватит солнечного света для фотосинтеза и роста.

По расчётам специалистов, водоросли в постапокалиптическом мире смогут закрыть потребность в мировом продовольствии на 45%. Однако питаться только лишь ими не получится: из-за высокого содержания йода в Gracilaria tikvahiae, они могут составлять не более 15% рациона.

"Рыба судного дня": Почему встреча с морским драконом может обернуться человечеству катастрофой
"Рыба судного дня": Почему встреча с морским драконом может обернуться человечеству катастрофой

Ранее учёные оценили вероятность конца света и назвали его возможные причины. Оказалось, что наиболее вероятный сценарий — это падение на Землю астероида Апофис, диаметр которого составляет 340 метров. Но есть и другие варианты. Так, суперкомпьютер World One недавно спрогнозировал сроки конца света, чем вверг некоторых в ужас. Лайф писал, стоит ли паниковать уже сейчас и насколько расчёты программы верны.

Марина Калегина
  • Новости
  • Интересное
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров