Морские водоросли переживут ядерную зиму и накормят человечество

В случае ядерной катастрофы на Земле человечество смогут спасти... морские водоросли! К такому выводу пришла международная группа исследователей из США и с Филиппин. Специалисты смоделировали постапокалиптический сценарий для красных водорослей вида Gracilaria tikvahiae и изложили выводы в журнале Earth's Future. Оказалось, что даже в таких условиях водорослям хватит солнечного света для фотосинтеза и роста.

По расчётам специалистов, водоросли в постапокалиптическом мире смогут закрыть потребность в мировом продовольствии на 45%. Однако питаться только лишь ими не получится: из-за высокого содержания йода в Gracilaria tikvahiae, они могут составлять не более 15% рациона.