Мужчина протаранил здание ФСИН в Калуге на грузовике и погиб на месте 21 августа, 11:18 В Калуге грузовик врезался в УФСИН. Фото © Telegram / Прокуратура Калужской области

В Калуге грузовой автомобиль врезался в здание Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), в результате аварии 36-летний водитель скончался на месте, а его пассажир госпитализирован с травмами. О случившемся сообщает региональная прокуратура.

В Калуге грузовик врезался в УФСИН. Фото © Telegram / Прокуратура Калужской области

В Калуге грузовик врезался в УФСИН. Фото © Telegram / Прокуратура Калужской области

"Сегодня, 21.08.2024, грузовой автомобиль врезался в здание УФСИН, расположенное по ул. Н. Козинская 110 в Калуге. Водитель автомобиля — мужчина, 1988 года рождения, погиб на месте, пассажир с телесными повреждениями доставлен в больницу", — говорится в тексте.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП. Прокурор города координирует работу правоохранительных органов на месте аварии.

Ранее сообщалось, что в Чебаркульском районе Челябинской области произошло ДТП, водитель автомобиля улетел в кювет. В результате погиб пассажир, которого виновник аварии бросил на месте.

Авторы Татьяна Миссуми