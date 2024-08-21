Внука лидера КПРФ Зюганова госпитализировали после ДТП в Подмосковье

Старший внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова пострадал в ДТП в Одинцовском городском округе Московской области. 36-летнему Леониду Зюганову потребовалась помощь врачей. Об этом сообщается на сайте MK.ru .

Авария произошла 20 августа в 17:30 в селе Козино, неподалёку от кафе. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи диагностировали у политика вывих плечевого сустава и увезли в больницу. Состояние здоровья именитого пациента не вызывает опасений за его жизнь.