Внука лидера КПРФ Зюганова госпитализировали после ДТП в Подмосковье
Леонид Зюганов. Фото © Telegram / leonid_zyuganov
Старший внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова пострадал в ДТП в Одинцовском городском округе Московской области. 36-летнему Леониду Зюганову потребовалась помощь врачей. Об этом сообщается на сайте MK.ru.
Авария произошла 20 августа в 17:30 в селе Козино, неподалёку от кафе. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи диагностировали у политика вывих плечевого сустава и увезли в больницу. Состояние здоровья именитого пациента не вызывает опасений за его жизнь.
Леонид Зюганов пошёл по стопам знаменитого дедушки и стал политиком от КПРФ. С 2014 года он является членом Госдумы. 19 апреля 2023 был выдвинут коммунистической партией кандидатом на пост мэра Москвы на выборах 2023 года. Однако с результатом 76,39% голосов победил Сергей Собянин.