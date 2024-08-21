Латвия депортировала трёх россиян, не получивших постоянный ВНЖ

В Латвии трёх россиян выдворили из страны, поскольку те не выполнили требования для дальнейшего проживания в государстве. Об этом пишет портал гостелерадио LSM со ссылкой на представителя Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майру Розе.

Она рассказала, что российских граждан попросили покинуть Латвию, поскольку они не смогли получить статус постоянного жителя Евросоюза. Им необходимо было набрать минимальный балл на экзамене по латышскому языку и доказать платёжеспособность. В общей сложности УДГМ выслало из страны девять человек из РФ. Ещё 1 500 россиян уехали сами по истечении срока действия вида на жительство.

Со слов Розе, ВНЖ находящихся на территории Латвии россиян истёк в сентябре 2023 года. Новый документ такого типа получили более 15 тысяч российских граждан, а около 5 тысяч смогли получить временный вид на жительство.