Россию наводнили контрафактные автозапчасти в небывалых с 2007 года масштабах

Российский рынок автозапчастей заполонили подделки. Если в прошлом году на это жаловались менее 25% автосервисов, то сейчас их доля достигла 37%, причём продажа контрафакта происходит даже на крупных площадках по ценам оригинальной продукции.

РИА «Новости» в июне провело исследование, в котором высказались свыше 1000 участников российского рынка постпродажного обслуживания автомобилей в 27 городах. Больше всего жалоб поступает на поддельное автомобильное масло и горюче-смазочные материалы (ГСМ) — 54% (годом ранее был 31%), фильтры — 35% (против 15% в прошлом году), свечи зажигания — 33% (23%), элементы подвески и рулевого управления 19% (14%).

Такое распределение объясняется тем, что масло и ГСМ проще всего изготовить самостоятельно, а кроме того именно они чаще всего требуют замены — в среднем их нужно обновлять ежегодно. Играет роль и то, что большинство водителей следят за заменой машинного масла и горюче-смазочных материалов, что создаёт спрос.

«Регулярно и обязательно 45,3 миллиона автомобилей в России меняют масло. Добавим сюда приверженность к именитым брендам некоторой части автовладельцев и желание сэкономить — другой. Вот и целевая аудитория у такого товара», — объяснил в беседе с агентством технический директор Fit Service Никита Родионов.

Подпольные производители в основном подделывают свой товар под известные бренды, причём так умело, что обнаружить подмену крайне сложно. Эксперты указывают на то, что контрафакт часто стоит дешевле оригинала на 30-50%, но и это не всегда так — злоумышленники понимают, что это выглядит подозрительно и подстраиваются под правдоподобную стоимость. Специалисты рекомендуют очень внимательно изучать упаковку на предмет мельчайших отличий от оригинала, например, в шрифтах и знаках. В целом ситуация на рынке, по экспертной оценке, выглядит удручающе — такого наплыва подделок Россия не знала с 2007 года, и это напрямую проявляется в росте чеков на ремонт авто на 49% за год. Отдельно отметим, что страдает и тяжёлая промышленность, где техника простаивает в ожидании деталей.

Очевидно, что не каждый автовладелец сможет отличить оригинальный товар от подделки. Тут только один эффективный метод: обращаться исключительно в сертифицированные автомобильные сервисы, предоставляющие гарантию на запчасти.