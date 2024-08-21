Найдена связь между нехваткой кислорода и вторым по смертности видом рака

Российским учёным в ходе опытов на лабораторных мышах удалось установить, что нехватка кислорода (гипоксия) помогает предотвращать развитие рака кишечника, а также тормозит рост уже образовавшейся опухоли. И, наоборот, у организмов, которые плохо переносят гипоксию, злокачественные новообразования растут в восемь раз быстрее. Об этом пишет RT.

Сначала биологи отобрали 70 мышей и поместили их в камеру с разрежённым воздухом, имитирующим условия на высоте 10 тысяч километров. 15 животных оказались слабо устойчивы к гипоксии, а 22 нормально перенесли кислородное голодание. Далее у грызунов начали искусственно провоцировать рак толстой кишки. Через пять месяцев в группе мышей, хорошо переносящих гипоксию, раком заболело вдвое меньше грызунов, чем в другой группе. У остальных развилось предраковое состояние.

Учёные установили, что у чувствительных к нехватке кислорода мышей ген HIF1A проявил вдвое большую активность, это и стало причиной стремительного развития онкологии. Создание препарата, блокирующего этот ген, станет рывком в лечении рака толстой кишки.

«Наша лаборатория уже работает над поиском биомаркеров в крови, по которым можно будет предсказывать эффективность лечения без изъятия образцов клеток из опухоли. В дальнейшем мы будем изучать особенности развития других типов опухолей у организмов с разной устойчивостью к гипоксии», — отметила руководитель проекта, кандидат биологических наук Джулия Джалилова.