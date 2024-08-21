Стало известно, почему «Домодедовский упырь» не встал на учёт в полиции

Серийный убийца «Домодедовский упырь» Иван Продан был выдан российской стороной в 2010-ом году Молдавии, как гражданин этой страны, там он и продолжил отбывать срок заключения, пишет SHOT со ссылкой на источник. Информация о его выходе на свободу в России отобразилась в карточке в связи с окончанием срока, установленного судом в РФ. У Продана — двойное гражданство. Дальнейшая его судьба неизвестна.

По документам, срок отбывания наказания «упыря» (25 лет), который орудовал в Подмосковье, закончился 20 апреля. «Иван-маньяк» родом из Молдавии, но уехал оттуда ещё в 1992 году, после чего колесил по всей России в поисках заработка.

На его счету пять доказанных убийств, 17 изнасилований и грабежей. Продан начал свои зверства после того, как от него ушли жена с дочкой. Из-за проблем с женским полом Иван стал мстить случайным прохожим, у него обнаружились странные наклонности: среди жертв были и женщины, и мужчины. Маньяк понимал, что справиться с мужским полом не в состоянии, и начал изучать практики гипноза. Убивал он обычно тем, что попадалось на улицах, — камнем, бутылкой или трубой.