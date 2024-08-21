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21 августа, 12:39

Президент Киргизии на день стал мусорщиком

Президент Киргизии Садыр Жапаров лично убрал за туристами мусор в горах

Президент Киргизии Садыр Жапаров. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sadyr_japarov

Президент Киргизии Садыр Жапаров. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sadyr_japarov

Президент Киргизии Садыр Жапаров лично убрал наваленный в горах мусор, чтобы на своём примере показать важность сохранения чистоты в природе. Глава республики опубликовал видео, как он убирается за земляками и туристами после пикников.

Глава Киргизии Садыр Жапаров собрал мусор в горах. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sadyr_japarov

«Дорогие соотечественники! Давайте будем чутко относиться к своей природе, будем примером друг для друга», — призвал глава Киргизии под опубликованным в соцсетях видео.

Глава государства призвал земляков беречь природу, так как в эти места приедут отдыхать их дети и внуки.

КНДР отправила новую партию шаров с мусором в сторону Южной Кореи
КНДР отправила новую партию шаров с мусором в сторону Южной Кореи

А ранее Life.ru писал, что волонтёры и жители Ямала собрали на полуострове более 625 тонн мусора. Добровольцы "Зелёной Арктики" вынесли 2200 ржавых бочек и очистили 20 гектаров побережья Обской и Байдарацкой губ Карского моря.

Дарья Нарыкова
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