Президент Киргизии на день стал мусорщиком
Президент Киргизии Садыр Жапаров лично убрал за туристами мусор в горах
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sadyr_japarov
Президент Киргизии Садыр Жапаров лично убрал наваленный в горах мусор, чтобы на своём примере показать важность сохранения чистоты в природе. Глава республики опубликовал видео, как он убирается за земляками и туристами после пикников.
Глава Киргизии Садыр Жапаров собрал мусор в горах. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sadyr_japarov
«Дорогие соотечественники! Давайте будем чутко относиться к своей природе, будем примером друг для друга», — призвал глава Киргизии под опубликованным в соцсетях видео.
Глава государства призвал земляков беречь природу, так как в эти места приедут отдыхать их дети и внуки.
А ранее Life.ru писал, что волонтёры и жители Ямала собрали на полуострове более 625 тонн мусора. Добровольцы "Зелёной Арктики" вынесли 2200 ржавых бочек и очистили 20 гектаров побережья Обской и Байдарацкой губ Карского моря.