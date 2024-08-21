Президент Киргизии на день стал мусорщиком

Президент Киргизии Садыр Жапаров лично убрал наваленный в горах мусор, чтобы на своём примере показать важность сохранения чистоты в природе. Глава республики опубликовал видео, как он убирается за земляками и туристами после пикников.

Глава Киргизии Садыр Жапаров собрал мусор в горах. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sadyr_japarov

«Дорогие соотечественники! Давайте будем чутко относиться к своей природе, будем примером друг для друга», — призвал глава Киргизии под опубликованным в соцсетях видео.

Глава государства призвал земляков беречь природу, так как в эти места приедут отдыхать их дети и внуки.